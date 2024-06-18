Aydın’da 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Düzensiz Göçmen, Kuşadası
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