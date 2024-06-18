Kuşadası'nda Tur Teknesi Battı

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi açıklarında misafirlerini koyları gezdiren Dolunay 9 isimli tur teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ile etrafta yer alan tekneler sevk edildi. Bölgeye yardıma gelen tekneler su alan gezi teknesindeki 9 kişiyi kurtararak tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber