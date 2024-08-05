Aydın'da 70 Düzensiz Göçmen ile 2 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçün önüne geçilmesi hedefiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi ile İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 19'u çocuk 70 düzensiz göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Vira Haber