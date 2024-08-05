Datça’da 48 Düzensiz Göçmen ve 13 Çocuk Kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki lastik bot motor arızası yaptı. Açık denizde sürüklenin lastik bot içindeki düzensiz göçmenler tarafından yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen iki lastik bot içindeki 48 düzensiz göçmen ve beraberindeki 13 çocuk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vira Haber