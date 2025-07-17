Aydın’da Su Ürünleri Denetimi: "12 Kişiye 52 Bin 780 TL İdari Para Cezası"

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, kaynakların korunması, yasak ve kaçak avcılık ile mücadelede caydırıcılığın arttırılması amacı ile 07-10 Temmuz 2025 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Su Ürünleri Kontrol ekiplerince il genelinde iç su ve denizel alanlarda çapraz denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. İlimizde bulunan kontrol yetkisine sahip diğer kurumlarımız olan Didim Deniz Polisi, Söke Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı hareket eden 12 kişiye toplam 52 bin 780,00 Tl idari para cezası kesilerek, 13,900 kg balığa ve 18 adet sahipsiz pintere el konuldu" denildi.

Vira Haber