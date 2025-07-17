Marport Tarihinin En Büyük Gemisine Ev Sahipliği Yaptı

24.346 TEU taşıma kapasitesine sahip MSC MARIELLA’nın operasyonu benzersiz bir deneyim ile tamamlandı.

Sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam eden Marport, Türkiye dış ticaretinin kesintisiz işlemesine katkı sağlarken, ülkemizin limancılıktaki uluslararası rekabet gücünü de artırıcı operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

MSC MARIELLA, yalnızca kapasitesiyle değil boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 306.000 tonluk kapasitesi ve 400 metrelik uzunluğuyla yaklaşık dört futbol sahası uzunluğuna eşdeğer MSC Mariella, Türkiye limanlarına yanaşan en büyük konteyner gemilerinden biri.

Türkiye’de 14 SSG vinci ile hizmet veren ilk ve tek liman olan Marport, bu başarılı operasyon ile mega gemilere yönelik operasyonel yetkinliğini ve ileri teknoloji altyapısını bir kez daha ortaya koydu. 25+1 konteyner yan uzanma kabiliyetine sahip SSG vinçleri ile Marport, kapasitesi, teknolojik donanımı ve elleçleme hızı sayesinde dünyanın en büyük konteyner gemilerine rahat ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

“Marport, mega gemilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nadir limanlardan biri”

Arkas Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkan Yardımcısı Alp Çapa, konuya ilişkin açıklamasında; “MSC MARIELLA gibi dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birini başarıyla ağırlamak, Marport’un sadece bugün değil geleceğe dönük vizyonunun da güçlü bir göstergesi. Bu ölçekte bir operasyonu yüksek verimlilikle ve güvenli şekilde yönetebilmek; sahip olduğumuz teknolojik altyapının, yetkin insan kaynağımızın ve süreçlerimize entegre ettiğimiz dijital sistemlerin başarısı. Marport olarak, mega gemi çağının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nadir limanlardan biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, ülkemizin küresel lojistik ağındaki gücünü artırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu yalnızca bizim için değil Türkiye’nin dış ticaret performansı ve limancılık kapasitesi açısından da stratejik bir operasyon” şekline konuştu.

Vira Haber