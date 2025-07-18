Denize Atık Bırakılan Marinanın Yetkilisine Adli Kontrol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun denize girdikten sonra rahatsızlanması üzerine başlatılan soruşturmada, denize sıvı madde salındığına ilişkin görüntülerin silinmesi iddiasıyla gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Selinus Sahili'nde deniz kaynaklı enfeksiyon şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çevreyi kasten kirletme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamalarıyla marina yetkilisi O.D. hakkında işlem başlatıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını sildiği öne sürülen O.D., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol talebiyle Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.



Soruşturma kapsamında olayla ilgili kamera kayıt cihazlarına da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "14/07/2025 günü Gazipaşa ilçesi sahilinde özel bir şirkete ait marina işletmesi tarafından denize atık bırakıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından su altında gerekli incelemelerin yapıldığı, ayrıca kamera kayıt cihazlarına el konulduğu ve marina işletme yetkilisi O.D.'nin gözaltına alınarak mevcutlu olarak hazır edilmesinin istenildiği, şüpheli O.D.'nin "Çevreyi kasten kirletme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ve şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber