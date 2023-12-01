Aydın’da Su Ürünleri Denetiminde 189 Bin Lira Ceza Uygulandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlüklerinin de işbirliğiyle gerçekleştirilen su ürünleri kontrol ve denetimi aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 659 adet su ürünleri kontrolü yapıldı. İl genelinde toplam 474 su ürünleri kontrol ve denetim noktası bulunurken, yapılan denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 24 adet yasal işlem yapıldı, toplamda ise 189 bin 711 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, yönetmelik ve ilgili tebliğ maddeleri gereği 65,4 kilogram ahtapot, 26 kilogram çipura, 210 kilogram diğer balık çeşitleri, 2 adet trol ağı ve trol kapısı malzemelerine el koyuldu.



Ekim ayı içerisinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 adet Amatör Balıkçı Turizm İzin Belgesi, 12 adet Ticari Gemi Ruhsat İşlemleri (Devir, Aktarma, Vize), 1 adet Misafir Amatör Balıkçı Belgesi, 5 adet Özel Avcılık İzin Belgesi , 3 adet Ticari Gemi Satışa Uygunluk Belgesi ve 27 adet Gerçek Kişiler İçin Ruhsat Tezkeresi düzenlendi.



Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Yapılan su ürünleri kontrol ve denetimlerine ait bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerimiz su ürünleri kontrol ve denetim ekipleri tarafından, İlimiz sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarımızın ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğinin ve su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanması için mesai mevhumu gözetilmeden su ürünleri kontrol ve denetimleri yoğun bir şekilde devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber