ICOMIA Marinalar Grubu Altın Koç Boynuzu Ödülü Dan Natchez’e Verildi

Ödül, yakın zamanda Portekiz'de düzenlenen ICOMIA Dünya Marinaları Konferansı sırasındaki gala yemeği etkinliğinde duyuruldu ve Mamaroneck, NY'de bulunan ABD merkezli Daniel'e olağanüstü liderliği, savunuculuğu ve marinaların iyileştirilmesine olan bağlılığı nedeniyle Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Dan, özellikle marinaları sınırlı hareket kabiliyetine sahip insanlar için daha erişilebilir hale getirme amacıyla deniz ortamını anlamlı, işlevsel tasarım yoluyla geliştirmeye yönelik proaktif, benzersiz bir yaklaşımla sektörün önde gelen savunucularından biri oldu. Dan, ödülünü alırken şunları söyledi: "Kelimeleri bulamıyorum ve beni tanıyanlar için bu nadir görülen bir durum; son derece alçakgönüllü bir deneyim".

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Altın Koç Boynuzu Ödülleri her iki yılda bir ICOMIA Dünya Marinalar Konferansı'nda düzenleniyor ve marina dünyasında mükemmelliği ve liderliği teşvik etmek için tasarlandı. Daha fazla bilgi edinmek için https://www.worldmarinasconference.com/golden-cleat-marina-awards adresini ziyaret edin.

Dan, ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu ve bu Altın Cleet ödülü yalnızca ikinci kez veriliyor. Dan Natchez, Uluslararası Ödüllü Çevresel Su Kenarı Tasarım Şirketinin Başkanı ve çok sayıda uluslararası, ulusal ve bölgesel komite ve kuruluşa hizmet vermektedir. Kendisi marinalar ve eğlence amaçlı teknecilik üzerine uluslararası sendikasyona sahip bir köşe yazarıdır. Ülkemizde de Deniz Ticareti Dergisi’ne düzenli olarak makale yazmaktadır. Dan ayrıca, dünyadaki sekiz kişiden biri ve tek Amerikalı olarak Sertifikalı Marina Profesyoneli unvanına da layık görüldü.

ICOMIA ise, çok çeşitli ulusal denizcilik endüstrisi derneklerini tek bir küresel organizasyonda bir araya getirip ve onları uluslararası düzeyde temsil ederek, sektörü zorlayan sorunlarla uğraşırken güçlü ve birleşik bir ses sunar. ICOMIA, 1966'dan bu yana uluslararası denizcilik endüstrisinin aktif bir savunucusu olup, dünya çapında eğlence amaçlı denizcilik endüstrisinin büyümesini kolaylaştırmak ve teşvik etmek için yetkililerle, düzenleyici kurumlarla ve ilgili kuruluşlarla birlikte çalışarak, bir yandan da tanıtım, koruma ve denizcilik sektörünün geliştirilmesini, korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak politika ve rehberliği takip etmektedir.

Kaynak: https://www.icomia.org/.