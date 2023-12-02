DTO Yönetimi IMO’nun 33. Dönem Genel Kurulu İçin Londra’daydı

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 33. Genel Kurulu kapsamında Londra Büyükelçiliği’nde 29 Kasım 2023 Çarşamba akşamı Büyükelçi Osman Koray Ertaş ev sahipliğinde Türkiye Resepsiyonu gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın da katıldığı resepsiyona İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Barış Türkmen, İsmail Görgün ve Ahmet Can Bozkurt ile GİSBİR Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi Dr. Özkan Poyraz katılım gösterdi. Resepsiyona ayrıca görevi devredecek ve devralacak Kitack Lim ve Arsenio Antonio Dominguez Velasco da katıldı.

143 Ülkeden Tam Destek Alan Türkiye IMO Konseyi’ne 13. Kez Seçildi

1 Aralık 2023’de yapılan IMO Konseyi seçimlerinde, 143 ülkeden tam destek alarak üst üste 13. kez IMO Konseyi’ne seçildi. A kategorisinde Konseye seçilen ülkeler şöyle sıralandı: “Çin, Yunanistan, İtalya, Japonya, Liberya, Norveç, Panama, Güney Kore Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve ABD. IMO Konseyi’ne B kategorisinde ise 10 ülke seçildi. Bu ülkeler; “Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri” olarak sıralandı. Türkiye IMO’ya C kategorisinden aday olmuştu. C kategorisinden seçilen ülkeler ise şöyle sıralandı: “Bahama Adaları, Bangladeş, Şili, GKRY, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Endonezya, Jamaika, Kenya, Malezya, Malta, Meksika, Tunus, Peru, Filipinler, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve Türkiye”. 40 ülkenin seçildiği IMO Konseyi, 2024-2025 dönemi için görev yapacak.

Uraloğlu: “Türkiye Rekor Oyla IMO’da”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine, 143 ülkenin desteğiyle tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Türkiye’nin bu yıl rekor bir oy alarak IMO’nun karar organı olan konseyin 40 karar verici ülkesinden birisi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine, tarihindeki en yüksek oyuna ulaşarak ve 143 ülkenin desteğini alarak üst üste 13. kez seçilmiştir” dedi. Bakan Uraloğlu, bu üyelik ile Türkiye’nin, uluslararası toplumun güvenini kazanarak IMO Konseyi’ndeki yerini koruduğunun da altını çizerek, “Örgütün karar alma ve yürütme organını teşkil eden IMO Konseyi’ne 1999 tarihinden bugüne kadar kesintisiz şekilde seçilen Türkiye, uluslararası denizcilikteki etkin rolü sayesinde bu göreve yeniden layık görülmüştür. Seçimlerde aldığımız desteğin arkasında denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsediğimiz başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra, IMO’nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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