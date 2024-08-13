Aydın'ın Balıkları Rusya Yolcusu

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Didim ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. Didim'de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların Rusya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen 8 bin 226 kilogram bütün levrek ve 5 bin 550 kilogram bütün çipuranın gerekli kontrolleri yapılırken, Rusya'ya doğru yola çıkacak. Numune alımları tamamlanan ve ön sağlık sertifikaları hazırlanan balıkların ihracatı gerçekleştirilecek.

Vira Haber