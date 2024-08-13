İstanbul33 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çorum'da Bu Barajlarda Avlanmak Yasaklandı
Çorum'da Bu Barajlarda Avlanmak Yasaklandı

Çorum'da Bu Barajlarda Avlanmak Yasaklandı

Resmi gazetede 11 Ağustos Pazar günü yayınlanan tebliğe göre, Çorumda bazı barajlarda avlanmak tamamen yasaklandı.

A+A-

Resmi gazetede yayınlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlemesi hakkında tebliğe göre, Çorumda bulunan Çorum barajı, Dereboğazı, Hata, Koçhisar, Kunduzlu ve Yeni hayat barajlarında ikinci bir açıklama yapılana kadar avlanmak tamamen yasaklandı.

Vira Haber 

Bu haber toplam 44 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.