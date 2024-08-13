Çorum'da Bu Barajlarda Avlanmak Yasaklandı
Resmi gazetede 11 Ağustos Pazar günü yayınlanan tebliğe göre, Çorumda bazı barajlarda avlanmak tamamen yasaklandı.
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Resmi gazetede yayınlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlemesi hakkında tebliğe göre, Çorumda bulunan Çorum barajı, Dereboğazı, Hata, Koçhisar, Kunduzlu ve Yeni hayat barajlarında ikinci bir açıklama yapılana kadar avlanmak tamamen yasaklandı.
Vira Haber
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