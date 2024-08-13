Çorum'da Bu Barajlarda Avlanmak Yasaklandı

Resmi gazetede yayınlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlemesi hakkında tebliğe göre, Çorumda bulunan Çorum barajı, Dereboğazı, Hata, Koçhisar, Kunduzlu ve Yeni hayat barajlarında ikinci bir açıklama yapılana kadar avlanmak tamamen yasaklandı.

Vira Haber