Aydın'ın mavi bayraklı teknesi Didim'de

TÜRÇEV tarafından Didim’de düzenlenen mavi bayrak ödül töreninde bir ilk yaşandı. Didim’deki 10 halk plajı ve 1 marinanın yanı sıra, marinada bağlı duran Packagers teknesine belge verildi. Belgeyi teknenin kaptanı Hasan Mucuk teslim aldı. Packagers teknesi, Aydın genelinde mavi bayrak belgesini alan tek tekne olma özelliğini kazandı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, teknelerin de mavi bayrak alabildiğini ilk kez öğrendiğini belirterek, “Çevremizin ve denizimizin temiz tutulması noktasında teknelerin de önemi ortaya koyulmuş oldu. Bu bizim için ayrı bir değer ve bu değerin daha artmasını diliyorum” dedi.

Tekne Kaptanı Hasan Mucuk ise 19 yıl yurt dışında kaldığını ve bu ödülün Avrupa’da yaygın olduğunu belirterek, Didim’de ilk kez kendilerinin bu ödülü almalarının sevindirici olduğunu ifade etti.

Vira Haber