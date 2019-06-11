 Donanmanın bakım ve onarım giderleri karşılanmıyor

Brezilya'ya maliyeti 84 milyon sterlin olan HMS Ocean’ın ardından Brezilya, bütçe sorunları yaşıyor. Bu kapsamda, uzun bir süredir görev dışı kalan ve iskelede akıbetini bekleyen Niterói (F40) fırkateyninin modernize edilmeyeceği ve temmuz ayı itibariyle emekli edileceği açıklandı.

Yine bakım ve idame giderlerinin yüksek olmasından dolayı Jaceguai (V31) korvetinin de yakın bir süreçte hizmet dışına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Vira Haber