Donanmanın bakım ve onarım giderleri karşılanmıyor
Brezilya Donanması bütçesel olarak zor günler geçiriyor. 2018 yılının başında Birleşik Krallık’tan HMS Ocean gemisini tedarik eden Brezilya’nın, platformlarının bakım ve onarım giderlerini karşılamakta zorlandığı belirtildi.
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Brezilya'ya maliyeti 84 milyon sterlin olan HMS Ocean’ın ardından Brezilya, bütçe sorunları yaşıyor. Bu kapsamda, uzun bir süredir görev dışı kalan ve iskelede akıbetini bekleyen Niterói (F40) fırkateyninin modernize edilmeyeceği ve temmuz ayı itibariyle emekli edileceği açıklandı.
Yine bakım ve idame giderlerinin yüksek olmasından dolayı Jaceguai (V31) korvetinin de yakın bir süreçte hizmet dışına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.
Vira Haber
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