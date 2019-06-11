İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3.  Donanmanın bakım ve onarım giderleri karşılanmıyor
 Donanmanın bakım ve onarım giderleri karşılanmıyor

 Donanmanın bakım ve onarım giderleri karşılanmıyor

Brezilya Donanması bütçesel olarak zor günler geçiriyor. 2018 yılının başında Birleşik Krallık’tan HMS Ocean gemisini tedarik eden Brezilya’nın, platformlarının bakım ve onarım giderlerini karşılamakta zorlandığı belirtildi.

A+A-

Brezilya'ya maliyeti 84 milyon sterlin olan HMS Ocean’ın ardından Brezilya, bütçe sorunları yaşıyor. Bu kapsamda, uzun bir süredir görev dışı kalan ve iskelede akıbetini bekleyen Niterói (F40) fırkateyninin modernize edilmeyeceği ve temmuz ayı itibariyle emekli edileceği açıklandı.

Yine bakım ve idame giderlerinin yüksek olmasından dolayı Jaceguai (V31) korvetinin de yakın bir süreçte hizmet dışına çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

brezilya.jpg

hms-ocean.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.