Atığımız çok ama gemimiz yok

Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık Mavi Projesi” başladı. Proje kapsamında yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedeflenirken, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gönül Tuğrul İçemer, Antalya kıyılarındaki kirlenme oranını, alınması gereken önlemleri Hürriyet’e anlattı.

SOMUT ADIM ÖNEMLİ

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından desteklenen projenin farkındalık yaratılması noktasında önemli olduğuna dikkat çeken Dr. İçemer, “Farkındalık elbette önemli ancak asıl yapılması gereken denizlerimizin korunması için somut adımlar atmak. Son yapılan araştırmalar denizlerimizdeki kirlilik sorununun ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Risk daha da büyümeden harekete geçmeliyiz” dedi.

TEKNE SAYISI 700-800

Antalya’da yat turizminin aktif olduğunu vurgulayan Dr. İçemer, “Şu anda kıyılarımızda 700-800 civarında aktif tekne var. Bu teknelerin her birinde 1-2 tonluk atık tankı var. Bu kadar atığımız var ancak atık toplama gemimiz yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Yetkili kurumlar hızla bu eksikliği gidermeli. Eğer bu eksiklik giderilirse kıyılarımızdaki kirlenme oranı ceddi şekilde azalacaktır” diye konuştu.

MAVİ KART DÜZENLENMELİ

Atık alımına ilişkin faaliyete geçirilen ‘Mavi Kart’ sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Dr. İçemer, şöyle devam etti: “Uygulama var ancak kimden ne kadar atık alındığı tam anlamıyla kaydedilemiyor. Bu çok önemli bir eksiklik. Marina ve limanlarımız atık yönetimi konusunda mutlaka uzmanlaşmalı. Atık alım gemileri Kekova, Demre bölgesinde aktif olmalı. Bu bölgede tekneler atıklarını veremiyor. Atıklar doğru şekilde alınamayınca deniz yüzeyinde dağılıp gidiyor.”

PROJE NEYİ KAPSIYOR?

Proje kapsamında, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Ayrıca, kıyı bölgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, özellikle plajlara tek kullanımlık plastikler ve diğer çöplerin bırakılmasının engellenmesi, marina, limanlar, yük ve yolcu gemilerinden kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesi, tatilci ve piknikçilerin kıyılar ve su kenarlarını temiz bırakmaları ve atıkların hep birlikte toplanması da amaçlanıyor. Ayrıca, projenin toplumun her kesimine yayılması için sanat, spor, akademi dünyasından isimlerin desteğinin alınması sağlanarak projeye destek verenlerden “Sıfır Atık Mavi Sözü” vermeleri istenecek.

Vira Haber