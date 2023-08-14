Aydınlı Koyu’ndaki Tersanede Parlama Meydana Geldi

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Tuzla Aydınlı Koyu'nda bulunan üyemiz olan tersanemizde, 14 Ağustos 2023 tarihinde saat 09:45 sularında bir parlama meydana gelmiştir.

Olay, tamirat için tersanemize yanaşan yabancı bayraklı bir tankerde, tersane izni alınmadan gemi mürettebatı tarafından gerçekleştirilen sıcak işlem sırasında meydana gelmiştir. Ne yazık ki, bu olay sonucunda yabancı uyruklu bir gemi mürettebatı vefat etmiş, diğer bir gemi mürettebatı ise hastanede ayakta tedavi altına alınmıştır.

Parlama anında gerekli tüm tedbirler hızla alınmış ve müdahale ekipleri anında olay yerine ulaşarak gereken müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Ekiplerimiz, olay yerindeki çalışmalara devam etmekte ve gerekli incelemeleri titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği

Vira Haber