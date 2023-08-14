"Safer" Tankerindeki Petrolün Tahliyesi Tamamlandı

Safer tankerinden 25 Temmuz'da başlayan tahliye işlemiyle 1,14 milyon varil petrolün "Yemen" isimli tankere aktarıldığı kaydedildi.

Safer'deki petrolün tortuyla karışan yüzde 2'den daha az bir kısmının da tankerin temizlik aşamasında tahliye edileceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Safer'deki petrolün tahliye edilmesine ilişkin, "Bugün, Safer'den petrol transferinin güvenli bir şekilde sonuçlandığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. BM liderliğindeki operasyon, devasa ölçekte bir çevresel ve insani felaketi önledi." yorumunu yaptı.

UNDP Başkanı Achim Steiner de petrolün tahliyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hala yapılacak işler var, ancak bugün bir sızıntı tehdidinin önlendiğini güvenle söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bugün büyük bir dönüm noktası. Olağanüstü bir küresel koalisyon, Kızıldeniz'de felaketle sonuçlanacak bir petrol sızıntısının en kötü senaryosunu önlemek için BM şemsiyesi altında bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

"Yemen'de güvenli şekilde depolandı"

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, iç savaşın tahrip ettiği Yemen kıyılarındaki eski bir tankerde bulunan 1 milyon varilden fazla petrolün, "çevresel ve insani felakete yol açmadan" diğer bir gemiye taşınma işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Söz konusu operasyonun tamamlanması için işbirliğinde bulunan Yemenli yetkililere, Genel Sekreter Antonio Guterres'in "şükranlarını" sunduğunu aktaran Haq, Kızıldeniz'e yönelik diğer çevresel tehditlerin ortadan kaldırılması için ek finansmana ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

"Yemen'de güvenli şekilde depolandı"

Basın toplantısına çevrim içi katılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yöneticisi Achim Steiner, "Kükürt olayından kaynaklanan feci bir petrol sızıntısının potansiyel etkileri ve sonuçları yüz binlerce Yemenliyi etkileyebilirdi. Balıkçılık sahalarını yok etmiş, muhtemelen çeyrek yüzyıla kadar dünyadaki ana nakliye yollarından birine zarar vermiş olabilirdi." açıklamasında bulundu.

Çevrim içi diğer katılımcı BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly ise tahrip olmuş gemiden tahmini 1,14 milyon varilin (mevcudun yüzde 98'i) Yemen'de güvenli şekilde depolandığı bilgisini paylaştı.

"BM, bir milyon varilden fazla ham petrolün boşaltılmasını tamamladı"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün BM, Kızıldeniz'deki Yemen kıyılarında demirlemiş eski bir süper tanker olan FSO Safer'den bir milyon varilden fazla ham petrolün boşaltılmasını tamamladı. ABD, liderlikleri ve bu karmaşık misyonu başarıyla yerine getirdikleri için BM'nin Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly'ye ve BM Kalkınma Programı'na teşekkür ediyor." ifadesini kullandı.

Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükûmetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Gressly, geçen yıl Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, tankerdeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

Vira Haber