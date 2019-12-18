Ayşen Laçinel ‘Amacını Belirle Sonrası Kolay' diyor

Ayşen Laçinel’in yeni kitabı, “Amacını Belirle Sonrası Kolay” Totem Yayınlarından çıktı. İnsan Kaynakları ve İletişim Danışmanı, Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı olan Ayşen Laçinel, yeni kitabında, “Her zaman bir çare vardır, yeter ki durup anlamaya ve bir yol bulmaya odaklanalım’ dedi.

Ayşen Laçinel, amacın çok önemli olduğuna, amacın belirlenmesiyle birlikte herşeyin daha da kolaylaşacağına dikkat çektiği yeni kitabı, “Amacını Belirle Sonrası Kolay” adlı kitabında ‘Çünkü insan gitmek istediği yeri bilirse fırsatları da fark eder. Gideceği yeri bilmeyen için neyi seçtiğinin ya da seçmediğinin önemi yoktur’’ diyor.

Laçiner Totem Yayınlarından çıkan ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan kitabında inanmanın ve çalışmanın çok önemli olduğunu belirttiği kitabında ‘Ne için çabaladığını bilmen ise tutunacak en sağlam dalın. O zaman göreceksin yalnız olmadığını. Hayalini amaç edinmeden önce lütfen hatırla, hayallerini, imkânlarınla sınırlı tutma. Gerçekte sor kendine amacını, en çok ne istediğini, en büyük hayalinin ne olduğunu. Bunu bilip amacını belirledikten sonra göreceksin ki imkânların değişecek, dönüşecek, seni hayal ettiğin amacına doğru götürecek’ diyerek hayallerine kavuşmak için insanların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Vira Haber