‘Blavatnik Genç Bilim İnsanı’ ödülü Akkaynak’a

Dr. Derya Akkaynak "Blavatnik Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görülen ilk Türk bilim kadını oldu. Blavatnik Genç Bilim İnsani ödülüne layık görülerek ülkemizi onurlandıran Dr. Derya Akkaynak, bu ödülü alan ilk Türk Bilim Kadını olma şerefine ulaştı. Araştırmalarıyla fark yaratan genç bilim insanlarına 2007'den itibaren Blavatnik Genç Bilim ödülleri veriliyor.

Dr. Derya Kaynak makine mühendisi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir okyanus bilimci. Denizlerin altında elde edilen görüntüleme üstünde yürüttüğü çalışmalar sayesinde bu sene Fizik ve Mühendislik alanında ödüle layık görüldü.

Başarılarla dolu bir eğitim hayatına sahip olan bilim kadını Derya Akkaynak, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü mezunu. Eğitimini tamamlar tamamlamaz Amerika MIT üniversitesinde eğitimine devam ederek uzay konusunda yüksek lisansını tamamladı. Princeton Üniversitesinde okyanus bilimi olarak adlandırılan Oşinografi alanında doktorasını tamamladı.

Ülkemizi uluslararası platformda gururlandıran Akkaynak’ın ödül almaya hak kazandıran çalışması Akkaynak-Treibitz Modeli’ adında denklemi.

Sea-Thru adında bir yapay zeka algoritmasıyla su altında çekilen fotoğrafların atmosfer yerine ışığın en doğru açısıyla denizin derinliklerinin en kaliteli ve doğru rengini bulmayı başarıyor. 35 yıldır okyanus biliminde kullanılan denklem yerine Akkaynak’ın denklemi kullanılmaya başlanacak.

Bilim dünyasında prestij kokan ödülün sahibi olan Derya Akkaynak sevincini şöyle paylaştı... "Tek hissettiğim umut. Ödülün haberini aldığımda tek hissettiğim duygu umut oldu. Denizlerimizin, okyanuslarımızın, insanlığın geleceği için umut. Bu kadar önemli bir ödülün, türlü mühendislik dalında yapılan olağanüstü buluşlar, keşifler varken deniz bilimlerine verilmesini, ‘Artık ne olursa olsun denizlerimizi anlamamız, sömürmememiz, korumamız lazım’ mesajı içerdiği için çok anlamlı buldum."

Derya Akkaynak

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü 2003'te birincilikle bitirdi. MIT'de havacılık ve uzay konusunda yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans sonrası üç sene ABD'de bilişim teknoloji danışmanı olarak çalıştı. Altı yıllık havacılık ve üç yıllık iş hayatı tecrübesinden sonra oşinografi (okyanus bilimleri) alanında doktora yapmaya karar verdi.

MIT'de makina mühedisliği ve oşinografi alanında doktora yaptı. American Academy of Underwater Sciences (AAUS) araştırma dalgıcı.

Aynı zamanda PADI divemaster, kuru elbise (dry suit) ve buz dalgıcı (ice diver) sertifikaları var. 2011'de tamamen gönüllülerden oluşan www.divers4oceanography.org programını başlattı.

Amaç, dalgıçların dalış bilgisayarlarının dalış sırasında kaydettiği deniz sıcaklığı verilerini toplamak, dünya çapında bir veri tabanı oluşturmak ve bu verileri bilim insanlarının kullanımına sunmak. Antarktika, Endonezya, Karayipler, Ege Denizi, Kızıldeniz, Alaska, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nun pek çok yerinde araştırmalar yaptı.

Hayfa ve Princeton üniversitelerinden sonra Florida'daki Harbor Branch Oşinografi Enstitüsü'nde makine mühendisi ve deniz bilimcisi olarak, doktora sonrası çalışmalarına devam ediyor.

Vira Haber