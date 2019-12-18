İTÜ’de Sülfür Gemi Uygulamaları ile ilgili eğitim

2020 Sülfür Regülasyonu Baş Mühendis ve Zabitan Eğitimleri 17 Aralık 2019 tarihinde İTÜ Denizcilik Fakültesi Suay UMUT Konferans Salonunda yapıldı. İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ve Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç'in açış konuşmasını yaptığı eğitimde Genel Sekreter Hüseyin Çınar eğitim ile ilgili bilgiler verdi ve Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgilendirmede bulundu

Daha sonra eğitime geçildi. Eğitim Mükemmeliyet Merkezimiz İcra Kurulu üyeleri Müh. A. Yaşar Canca, Serdar Atukeren ve Türk Armatörler Birliği üyesi Müh. A. İlker Meşe tarafından verildi.

Eğitimde genel olarak düzenlemenin neler içerdiği, yeni akaryakıtların makineler üzerindeki etkileri, mühendislerin dikkat etmesi gereken hususlar, port state/flag state kontrolleri, gemide bulundurulması gereken doküman, ship implemention plan, risk değerlendirmesi gibi konularda bilgiler verildi. Ardından soru-cevap periyodu ile eğitim sona erdi.

4 saat süren eğitime 60 firmanın yaklaşık 250 Baş Mühendis, Zabit, gemi kaptanı, şirket teknik personeli katıldı.

Vira Haber