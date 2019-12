‘DEFMED Denizcilik Söyleşileri’ne devam

2018 yılından bu yana her sene Aralık ayında gerçekleştirilmeye başlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) “Denizcilik Söyleşileri”nin bu sene ikincisi düzenlendi.

Data Gümrükleme’nin ikram sponsoru olduğu söyleşide sektör temsilcileri, öğrenciler ve mezunları bir araya geldi.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent İbik’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye Busserk Lojistik kurucu ortağı 1994 mezunu Emrah Gezgin “Dökme Yüklerde Yurtdışı Liman İşletmeciliği ve Katma Değerli Hizmetler”, DSV Panalpina USA firmasında Vice President Head of FCL Americas görevini yürüten 1997 mezunu Sayın Ahmet Adil Erener, “USA Infrastructure For Shipping”, Sır Gümrük Müşavirliği şirket ortağı, gümrük müşaviri 1999 mezunu Sayın Ziya Akgün, “Ticaret Savaşları ve Gümrük”, Ships Go kurucu ortağı 2003 mezunu Sayın Merdan Erdoğan, “Lojistikte Dijitalleşme / Denizcilik Uygulamaları” ve Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı 2004 mezunu Sayın Mehmet Doymuş, “Deniz Taşımacılığının Küresel Isınmaya Etkileri: Hedefler ve Alternatifler” başlıklı konuşmaları ile katıldılar.

Konuşmacıların sunumları sonrasında dinleyiciler ile beraber interaktif bir kısım gerçekleştirildi. Söyleşinin sonunda DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar tarafından konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Sektörden, mezunlardan ve öğrencilerden yoğun ilginin olduğu söyleşiye Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Ali Deveci, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Güldem Cerit, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna da katılım sağladı.

