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Doç. Dr. Günseli Naymansoy’dan “Meslek Kültürü ve Etiği” Semineri

Doç. Dr. Günseli Naymansoy’dan “Meslek Kültürü ve Etiği” Semineri

Uzak Yol Baş Mühendisler Derneği'nin düzenlediği seminer serisinin ilk oturumu, 16 Ekim 2024 tarihinde Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

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Seminerde, Doç. Dr. Günseli Naymansoy, denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan “Meslek Kültürü ve Etiği” konusunu ele alacak. Etkinlik, saat 15:30’da başlayarak ve meslek etiği, profesyonel standartlar ile kültürel değerlerin önemi üzerine katılımcılara rehberlik sunmayı amaçlıyor.

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Vira Haber 

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