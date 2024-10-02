Doç. Dr. Günseli Naymansoy’dan “Meslek Kültürü ve Etiği” Semineri

Seminerde, Doç. Dr. Günseli Naymansoy, denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan “Meslek Kültürü ve Etiği” konusunu ele alacak. Etkinlik, saat 15:30’da başlayarak ve meslek etiği, profesyonel standartlar ile kültürel değerlerin önemi üzerine katılımcılara rehberlik sunmayı amaçlıyor.

Vira Haber