Doç. Dr. Günseli Naymansoy’dan “Meslek Kültürü ve Etiği” Semineri
Uzak Yol Baş Mühendisler Derneği'nin düzenlediği seminer serisinin ilk oturumu, 16 Ekim 2024 tarihinde Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
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Seminerde, Doç. Dr. Günseli Naymansoy, denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan “Meslek Kültürü ve Etiği” konusunu ele alacak. Etkinlik, saat 15:30’da başlayarak ve meslek etiği, profesyonel standartlar ile kültürel değerlerin önemi üzerine katılımcılara rehberlik sunmayı amaçlıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Seminer, Uzak Yol Baş Mühendisler Derneği, Günseli Naymansoy
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