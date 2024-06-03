Ayvacık Açıklarında 17 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘KB-4319' ve' KB-20’ Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Yakalanan 17 kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, Ayvacık, Kaçak Göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı
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