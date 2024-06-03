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Marmara Denizi'nde Müsilaj Endişesi

Marmara Denizi'nde Müsilaj Endişesi

Gemlik Körfezi’nde önceki yıllarda ortaya çıkan manzara, müsilaj geri mi dönüyor endişesi oluşturdu.

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Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında müsilaj geri mi dönüyor sorularını akla getirirken, geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.

Vira Haber 

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