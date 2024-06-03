Borusan Cat, Marina Günleri’nde Müşterileri İle Buluştu

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacı ile operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da sürdüren Borusan Cat, 24 Mayıs – 1 Haziran arasında düzenlediği Marina Günleri etkinlikleri ile yat sahipleri, kaptanlar ve marina sektörünün profesyonelleri ile bir araya geldi.

Borusan Cat, Marina Günleri’nin ilk etkinliğini 24 – 26 Mayıs’ta Beylikdüzü’nde, West İstanbul Marina’da düzenledi. Bu sene 30. kuruluş yılını kutlayan şirket, 27-28 Mayıs’ta İstanbul’da, Setur Kalamış Marina’da müşterileri ile buluştuktan sonra 30 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Konyaaltı’nda, Setur Antalya Marina’da misafirlerini ağırladı.

Borusan Cat etkinliklerde, C2.2 deniz jeneratörünü ziyaretçilerine tanıttı

Benzersiz esneklik, güvenilirlik ve maliyet etkinliği sunmak üzere tasarlanan “Güç Çözümleri” ile enerji üretimi pazarında fark yaratan Borusan Cat, Marina Günleri kapsamında etkinlik alanına kurduğu konteynerlerinde C2.2 deniz jeneratörü modelini müşterilerinin beğenisine sundu.

Borusan Cat’in endüstri lideri mekanik ve elektrik tasarımını yansıtan bu kompakt deniz jeneratörü 4 silindirli motoru ile son derece verimli çalışırken az titreşim ve düşük ses seviyesi sağlıyor. Her türlü uygulamadaki güç gereksinimleri için ideal olan bu paket açık set olarak ya da ses kabini ile birlikte sunuluyor. Mükemmel yakıt ekonomisiyle birlikte düşük işletme ve bakım maliyeti vaat eden C2.2 deniz jeneratörü, uzatılmış servis aralıklarıyla tek taraflı servis ve bakımı kolaylaştırıyor.

Müşterilerin uygulaması: Boom360

Etkinlikler kapsamında misafirler, Borusan Cat’in müşterilerine özel hayata geçirdiği uygulamalardan Boom360’ı da deneyimleme fırsatı yakaladı.

Boom360 ile kullanıcılar, tek uygulama üzerinden Borusan Cat’in tüm hizmet ve çözümlerine ulaşabiliyor. Borusan Cat garantisiyle satışa sunulan ürünlere ve bu ürünlerin teknik özelliklerine erişim sağlanan uygulamada, kullanıcılar ihtiyaç duydukları ürünler için zaman ve mekandan bağımsız olarak teklif alma imkanı buluyor.

Tüm kampanyaların uygulama üzerinden takip edilebildiği Boom360 ile Borusan Cat müşterileri servis randevularını kolayca oluşturabiliyor, bakım ve servis ihtiyaçları uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

Vira Haber