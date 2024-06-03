Jacques Philippe, Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Resmi Zaman Sponsoru Oldu

Swiss Made geleneğini ve işçiliğini modern tasarımlarla birleştiren Jacques Philippe, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın “Resmi Zaman Sponsoru” oldu.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk etabı olan Halikarnas Kupası, 19-24 Mayıs tarihleri arasında Bodrum-Marmaris hattında gerçekleştirildi. Yarışta, 6 IRC ve 3 Gezi sınıfı olmak üzere toplam 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın son etabı olarak İstanbul’da 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Kupası’nda; Jacques Philippe, kendi takımıyla da yarışacak. Cumhuriyet Kupası’nda yarışarak kendi sınıfında 1’inci olan tekne kaptanları Jacques Philippe saatleri ile ödüllendirilecek.