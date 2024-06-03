Yorglass ve TURMEPA Üçüncü Kez Mavi Sularda Buluşuyor

Şirket, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde geçtiğimiz iki yıl boyunca TURMEPA ile önemli bir iş birliğine imza attı. Proje çerçevesinde, TURMEPA’nın atık alım tekneleriyle iki yılda 600 bin litreden fazla atığın toplanmasına destek olan Yorglass, bu yıl ise Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye’nin cennet koylarından sıvı atık toplanmasına katkıda bulunacak.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yönetiminde mavi sulara inmeye hazırlanan atık toplama teknesinin 2024 yılında da sponsorluğunu üstlendikleri için gururlu olduklarını belirten Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar; “Bu sene 50. yılını kutlayan köklü bir şirket olarak kurulduğumuzdan bugüne ülkemizin her karışı cennet olan toprağını, suyunu korumak için sürdürülebilir bir çalışma prensibi belirledik. Bu prensip ışığında üçüncü kez TURMEPA ile bir araya geliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 2022 yılında Marmaris’te 334 tekneden 112 bin litreden fazla, 2023 yılında Göcek’te 1300 tekneden 500 bin litre atık toplanmasına destek olduk. 2022 yaz sezonunda topladığımız atık su, 2.600 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer. Ayrıca bu atık su sayesinde 4 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladık. Aynı şekilde 2023 yılında topladığımız atık su ise 595 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer. En önemlisi de bu atık su ile 901 bin litre deniz suyunun temiz kalmasına katkı sunduk. Bu yıl ise tüm yaz Selimiye’nin cennet koylarından atıkları toplamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Maviye, yeşile ve bize yuva olan evrene sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında yer alan ‘Temiz Su ve Sıhhi Koşullar’, ‘Sudaki Yaşam’ ve ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Hedefler için Ortaklık’ amaçlar doğrultusunda bu iş birliğini çok önemsediklerini vurgulayan Yorgancılar; “Denizlerin, dünya genelinde oluşan ısının yüzde 90'ını absorbe ettiği göz önüne alındığında, atık sulardan korunmaları ve deniz ekosisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi büyük önem taşıyor. TURMEPA teknelerinin topladığı atık suların nitelikli arıtma işlemlerine tabi tutulması sayesinde sudaki yaşamın yanı sıra karadaki yaşamın devamı da sağlanmış oluyor. Yorglass olarak katkı sağladığımız tüm bu kazanımları yolumuza ışık tutan bir meşale olarak görmeyi, cesur adımlar atarak maviye, yeşile sahip çıkmayı ve her adımımızla bize yuva olan dünyamızı korumayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Yorglass’ın sponsorluğunda oksijen kaynağı denizlerimiz koruma altında”

Yorglass ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu; “TURMEPA ve Yorglass’ın sürdürdüğü deniz koruma çalışmaları, ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor ve balık popülasyonunun yeniden inşasına yardımcı oluyor. El ele verdiğimizde ortaya çıkan kazanımlar dünyamız ve oksijen kaynağımız olan denizlerimiz için çok değerli. Denizel yaşam alanlarının ve ekosistemin korunması ancak bütüncül bir koruma sistemi yaklaşımıyla mümkün olduğundan bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Denizlerimizin korunması konusunda gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destek için Yorglass’a çok teşekkür ediyoruz. Dilerim bu örnek iş birliğimiz uzun yıllar devam eder.” diye konuştu.

Vira Haber