Ayvacık Açıklarında 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Vira Haber