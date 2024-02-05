Bursa’da Ölü Yavru Yunus Balığı Karaya Vurdu
Bursa’nın Mudanya ilçesinde ölü yavru yunus balığı karaya vurdu.
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Mudanya ilçesi Altınkum sahiline ölü yavru yunus balığı vurdu. Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yunus balığını fark etti. Vatandaşlar, ölmüş olan balığın kaldırılması için durumu yetkililere bildirdi. Bazı vatandaşlar ise, karaya vuran balığı amatör kamera ile kaydetti.
Vira Haber
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