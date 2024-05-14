Ayvalık Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Ayvalık, Balıkesir, Düzensiz Göçmen
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