Didim’de Kanuna Aykırı Avlananlar Denetime Takıldı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, denizde denetim gerçekleştirdi. Kanuna aykırı denizde avlanan balıkçılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen teknelere kanuna muhalefetten cezai işlem yapıldı. Karadan ve denizden izlenen tekneleri tespit eden ekipler, ürün kontrolü yaparken, su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.



Konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Su ürünleri kontrol görevlisi personellerimiz tarafından hafta sonu yapılan kontrol faaliyetinde 1380 sayılı su ürünleri kanuna muhalefetten denetim yapılarak gerekli cezai işlemler yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber