Ayvalık Açıklarında 27'si Çocuk, 54 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından lastik bot içerisindeki 27'si çocuk, toplamda 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vira Haber