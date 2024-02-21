Dev Denizanalarının Sürü Halindeki Geçişleri Görüntülendi

Denizanalarının Akdeniz’deki akıntılarla geçişi kıyıdan sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türe elle temas halinde yanma, kızarıklık, döküntü ve tahrişler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Antalya Körfezi’nde şu sıralar göçmen denizanaları (Rhopilema nomadica), geçiş gerçekleştiriyor. İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaşmış durumda. Normalde Akdeniz açıklarından geçmesi gereken denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yapıyor. Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıkları ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının geçişleri dron ile görüntülendi.



"Rodos’a doğru bir geçiş var"

Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz’deki ana akıntılarla, İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi kıyılarındaki denizanalarının sürüklenip Rodos’a doğru bir geçişi var. Poyraz nedeniyle yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta su da kıyıya doğru çekmekte. Dolayısıyla açıktan geçen denizanaların bir kısmı Antalya’nın iç Körfezi’ne girdi" dedi.



"Dokunmayın" uyarısı

Antalya Körfezi’ni bu konuda takibe aldıklarını aktaran Gökoğlu, "Geçen tür, başıboş gezen, Kızıldeniz göçmeni, büyük ve beyaz denizanaları. Dokunduğunuzda elinizde yanmalar yapar. Elinizi yüzünüze gözünüze sürerseniz yine yanma ve vücutta tahrişler oluşur, içi su toplanmış döküntü ve kızarıklar yapar. Temas etmemek lazım. Bu konuda balıkçıların çok şikayeti var. Ağlarda çok toplanıyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.

Vira Haber