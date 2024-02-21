Milli Muharip Uçak KAAN, Gökyüzüyle Buluştu
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.
A+A-
Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.
Vira Haber
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler : KAAN, Milli Muharip Uçak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.