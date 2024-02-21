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Milli Muharip Uçak KAAN, Gökyüzüyle Buluştu

Milli Muharip Uçak KAAN, Gökyüzüyle Buluştu

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

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Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

Vira Haber 

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