Milli Muharip Uçak KAAN, Gökyüzüyle Buluştu

Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

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