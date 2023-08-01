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Ayvalık Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile durdurulan lastik bottaki 32 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Vira Haber

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