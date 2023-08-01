Yunanistan Unsurlarınca Geri İtilen 41 Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
A+A-
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kıyıya getirilen 41 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 52 defa okunmuştur
Etiketler : Yunanistan, Göçmen
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.