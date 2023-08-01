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Yunanistan Unsurlarınca Geri İtilen 41 Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan Unsurlarınca Geri İtilen 41 Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 41 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Vira Haber

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