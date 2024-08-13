Ayvalık Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14’ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Vira Haber