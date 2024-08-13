Uşak'a 368 Bin Adet Yavru Sazan Balığı Bırakıldı
Uşak'ta 24 gölete toplamda 368 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Tarım ve Orman Bakanlığın ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında il genelinde bulunan 24 adet gölete 368 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklama; “Bu proje ile mevcut popülasyonun korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeni açılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve baraj gölleri balıklandırılmaktadır.” dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Uşak, Sazan Balığı
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