Serinlemek İçin Girdiği Baraj Göletinde Kayboldu
Kahramanmaraş’ta arkadaşları ile birlikte baraj göletine giren şahıs, suda kayboldu.
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Olay, Andırın ilçesindeki Kesik Barajı'nda meydana geldi. Kadirli'den arkadaşları ile gittiği baraj gölüne giren Osman Kocaman, suyun içinde bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler baraj göletinde kaybolan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Osman Kocaman'ın Kadirli-Adana arasında minibüs işletmeciliği yaptığı öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Baraj, Gölet, Kahramanmaraş
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