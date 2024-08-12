Mudanya’da Yeniden Yelkenler Fora

Mudanya Arnavutköy Yat Limanında konuşlanan ve onlarca çocuğa denizi ve yelkenciliği sevdiren Mudanya Yelken Kulübü, önceki dönem Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından kaldırıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yelken Kulübü tarafından çalışmalar tekrar başlatıldı.

Bursa Yelken Akademisine bağlı yelken kulübü ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç işbirliğiyle yeniden faaliyete geçerek yeni yelkencilerin yetişmesine imkan sağlanacak. Yelken sporu antrenörü Osman Yüce Kırbaş şu an 5 sporcu ile Optimist yelken çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek açılış sonrası yeni yelkencileri dahil ederek faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Vira Haber