Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı Yarışlarının Sonuçları Açıklandı

Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda IRC 0 sınıfında Orient Express 6, IRC 1 sınıfında Borusan Racing Evolution, IRC 2 sınıfında ETİ Alize M, IRC 3 sınıfında A 101 Alize, IRC 4 sınıfında ise Sebago Alize G 28 takımı birincilik ipini göğüsledi. IOM sınıfı yarışını kazanan başarılı yelkenci ise Mehmet Levend Gürkan oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerin katılacağı J/70 Match Race sınıfı ile devam edecek. Yelkencilik becerileri ile taktiksel mücadelenin birleştiği J/70 Match Race yarışları 13-14 Ağustos’ta Moda sahilinden izlenebilecek. Saat 12.00’de start alacak yarışlarda büyük bir çekişmenin yaşanması bekleniyor. 13-14-15 Ağustos'ta ayrıca Galatasaray Yelken Şubesi'nde Hareketli Salma Kategorileri yarışları yapılacak.

9 Ağustos’ta başlatan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, zengin bir programla 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda sporseverleri unutulmayacak bir yarış haftası bekliyor. Geçen hafta sonu J/70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarış ile başlayan organizasyonda, 11 Ağustos Pazar günü Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışları yapıldı.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası’nın bu sene otuz ikincisi gerçekleşti. Caddebostan Adalar parkurunda yapılan yarışa yaklaşık 40 tekne katıldı. Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı uzaktan kumandalı yarışı Moda Koyu’nda düzenlendi. Yarışta, yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele etti.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası sonuçları

IRC 0

Orient Express 6 Borusan Racing Çılgın Sigma 2 Enka Cheese IV

IRC 1

Borusan Racing Evolution Akkök Holding Cheese VIII MSI Anything Goes

IRC 2

Eti Alize M Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula Global It Cheese V

IRC 3

A 101 Alize Organik Kimya Electron Papara Alto

IRC 4

Sebago Alize G 28

IOM Sınıfı Sonuçları

Mehmet Levend Gürkan Mehmet Yaşar Yücel Mustafa Uğur Şişmanyazıcı

J/70 Match Race yarışları Türkiye’de ilk kez yapılacak

Yedi metre uzunluğunda bir tekne modeli olan J/70 sınıfının hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında popülerliği artıyor. J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatı olan J/70 Match Race sınıfında, iki tekne karşı karşıya gelerek birbirleriyle doğrudan yarışıyor.

J/70 Match Race yarışında, genellikle takımlar arasında taktiksel mücadele yaşanıyor. Bu tür yarışlarda rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkıyor. Belirli bir pistte veya rotada düzenlenen yarışlar, genellikle birkaç farklı turdan oluşuyor.

Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsat olarak görülüyor. Ayrıca J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenek olarak yükselişini sürdürüyor.

Çetin bir çekişme yaşanacak

Türkiye’de ilk kez yapılacak J/70 Match Race yarışında, davet usulü çağırılan 8 tekne arasında çetin bir çekişme yaşanacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecek. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 teknenin kıran kırana mücadelesinin ardından, günün sonunda birinci belli olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deniz üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Dünyaca ünlü jüri Şef Umpire Hırvat Neven Baran, bu 2 kişiden biri olarak organizasyonda yer alıyor.

Hareketli Salma Yarışları, Türkiye’nin farklı yerlerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla yapılacak

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında, 13-14-15 Ağustos’ta Hareketli Salma Yarışları yapılacak. Üç gün boyunca Galatasaray Yelken Kulübü’nde 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışacak. Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta Türkiye’de uzun zamandır yarış yapılmadığı için yeni bir heyecan yaratacak.

50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarışı düzenliyor ve Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla geçekleşecek yarışlarda, yaklaşık 300 teknenin yer alması bekleniyor.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.

Tarih Kategori Start Yeri Saat

9 Ağustos Cuma J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00

10 Ağustos Cumartesi J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00

11 Ağustos Pazar Burgazada Deniz Kulübü Burgaz Ada 12.00

11 Ağustos Pazar IOM Sınıfı Kalamış Su Ürünleri Kooperatifi 12.00

13 Ağustos Salı J70 Match Race Setur Marinas 12.00

13 Ağustos Salı Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00

14 Ağustos Çarşamba J70 Match Race Setur Marinas 12.00

14 Ağustos Çarşamba Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00

15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 11.00

15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19.00

16 Ağustos Cuma Yat sınıfı Setur Marinas 19.00

17 Ağustos Cumartesi Yat sınıfı Setur Marinas 14.00

18 Ağustos Pazar Yat sınıfı Setur Marinas 12.00

18 Ağustos Pazar Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19:00

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta - Güncel Yarış Programı:

13-14 Ağustos J/70 Match Race

J70 Match Race, J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatıdır. "Match racing", iki teknenin karşı karşıya gelip birbirleriyle doğrudan yarıştığı bir yarıştır. J/70, 7 metre uzunluğunda bir tekne modelidir ve hem amatör hem de profesyonel yelkenciler için popülerdir.

J/70 Match Race'leri, genellikle takımlar arasında taktiksel bir mücadeleye sahiptir. Bu tür yarışlarda, rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkar. Yarışlar, belirli bir pistte veya rotada düzenlenir ve genellikle birkaç farklı turdan oluşur.

Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsattır. Ayrıca, J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenektir.

Davet usulü çağırılan 8 tekne Türkiye’de ilk kez yapılan J7/0 MatchRace yarışı çetin bir çekişmeye ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecekler. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 tekne kıran kırana mücadele ederek gün sonunda birinci belli olmuş olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deniz üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Bu 2 kişiden bir tanesi dünyaca ünlü jüri olan Şef Umpire Hırvat Neven Baran’dır.

13-14-15 Ağustos Hareketli Salma Yarışları

3 gün boyunca Galatasaray Yelken Kulübü’nde 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışacak.

Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta uzun zamandır yarış Türkiye’de yapılmadığı için yeni bir heyecan yaratacak.

50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarışı düzenliyor ve Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla etkinlik geçekleşecek. Yaklaşık 300 teknenin katılımı bekleniyor.

Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.

16 Ağustos Cuma - Olympos Regatta Coğrafi Rota

Olympos Regatta’nın 12. yılında etkinlik bir yelken festivaline dönüşürken klasik rotalarını da koruyor. Her sene saat 19:00’da verilen start ile başlayan gece seyri bu sene de aynı şekilde Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilip, IRC 0,1,2 için Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp, tekneler Moda Deniz Kulübü’ndeki Finish hattına gelecekler. IRC 3 ve 4 ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübünde finish verecekler. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacaklar.

Yarışa yaklaşık 45-50 tekne katılacak

17 Ağustos Cumartesi

Tekneler için start saati 14:00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos Cumartesi günü 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor.

18 Ağustos Pazar

Start saati 12:00 olacak. Yine 2 şamandıra yarışı planlanıyor.

Vira Haber