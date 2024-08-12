Diyarbakır’da Baraj Kıyısında Çok Sayıda Ölü ‘Asya Sazanı’ Bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri, Devegeçidi Barajı’nda yaptıkları denetim ve kontrolde, baraj kıyısında ve su yüzeyinde ölmüş halde çok sayıda "Asya Sazanı" buldu.

Çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen balıklar ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçip bilgi veren ekipler, baraj bölgesine personel görevlendirerek numune aldı. Alınan numune, Elazığ Veteriner Araştırma Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ile de irtibata geçen HAYDİ ekipleri, bahse konu baraj bölgesindeki ölmüş balıkların temizlenerek baraj bölgesinin hızlı bir şekilde eski görünümüne kavuşarak gerekli çalışmanın başlatılması için ilgili birimlerle irtibata geçti.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri de barajda ölü balıkların çıkarılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

Vira Haber