Kurşunlu Sahilinde Örnek Temizlik Hareketi

Kıyıya geldiklerinde yıllar içerisinde birikmiş çöpleri fark eden duyarlı vatandaşlar, örnek bir hareket başlatarak koyda temizlik yaptı. Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün de destek verdiği çalışma sonucunda sahilden 35 çuval çöp çıktı.

Geçtiğimiz hafta rekor bir katılımla gerçekleşen ‘Perseid Meteor Yağmuru’ etkinliğine Bursa ve çevre illerden on binlerce kişi katılım sağladı. Bu çerçevede Bursa'dan Yeniköy'e gelen Burak Özlükurt, Ömer Özlükurt ve Recep Çam etkinliğin son günü denize girmek için Kurşunlu yakınlarında az bilinen bir koya gittiklerinde birikmiş çöplerin olduğu kirli bir manzara ile karşılaştı. Grup, plajdaki atıklardan rahatsızlık duydu ve gönüllü bir temizlik faaliyeti için harekete geçti.

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün de dahil olduğu temizlik hareketinde, bir günde 35 çuval çöp toplandı. Yaklaşık 5 saat süren temizlik çalışmasına Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tolga Mutlu, Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, Kurşunlu İlkokulu müdürü Önder Tüfekçi'de katılım sağladı.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Civelek, vatandaşların bu duyarlı davranışlarının herkese örnek olması gerektiğini belirterek teşekkür ederken, sahilleri kullanan vatandaşları da bu konuda daha hassas olmaya davet etti.

“Bu tür davranışlar toplumumuza örnek olmalı”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı tüm vatandaşların çevre kirliliği konusunda daha hassas olması gerektiğinin altını çizerken, “ Vatandaşlarımızın duyarlılığı, çevre hassasiyeti konusunda çok güzel bir örnek oldu. Elbette bizler belediye olarak sorumluluklarımızı imkanlarımız dahilindeyerine getirmek için çalışıyoruz. Bizler kadar vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması önemli. Bu konuda hepimize bireysel sorumluluklar da düşüyor. Bu gönüllü hareketi başlatan Burak, Ömer ve Recep kardeşimize teşekkür ediyorum. Onlar, çevrelerine çöp atmamakla kalmayıp başka insanların attıklarını toplamayı görev bildiler kendilerine. Biz de seve seve onların yanında yer aldık ve birlikte 35 çuval çöpü sahilden çıkardık. ” şeklinde konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, özverili çalışmaya katılan herkese teşekkür ederek bu tür farkındalık hareketlerinin daha da yaygınlaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Vira Haber