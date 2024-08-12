Perseid Meteor Yağmuru Bugün Türkiye’den Gözlemlenebilecek

Yandex Hava Durumu ekibi, 12 Ağustos'ta Türkiye'de Perseid meteor yağmurunun gözlemlenebileceği koşulları paylaştı ve havanın çoğunlukla ideal olacağını öngördü.

Her yıl Ağustos ayında, gökyüzünde yoğun ve muhteşem bir meteor yağmurunu izlemek mümkün oluyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı tozlu parçacıklardan oluşan bir iz bırakırken, bu kozmik tanecikler akıntılar halinde Perseus takımyıldızı yönünden (Perseids adı buradan geliyor) devasa hızlarla Dünya'ya doğru yarışıyor ve gezegenimizin atmosferinde alev alıyor. Meteor yağmuru neredeyse bir ay sürmekle birlikte, en yoğun anları 12-13 Ağustos gecesine denk geliyor. Bu süre zarfında gökyüzüne bakarak saatte 60 ila 100 arası meteor görülebiliyor.

Gözlem için en uygun zaman Ay'ın ufkun altına indiği ve gökyüzünün tamamen karardığı gece yarısından sonrası olarak belirtiliyor. Bununla birlikte Perseid yağmurunun maksimum yoğunluğu sabah 02:00 ile 04:00 arasında gerçekleşiyor.

Meteor yağmurunu izlemek için Türkiye genelinde ideal hava koşulları hakim olacak. Güçlü bir antisiklon sayesinde akşam ve gece hava açık olacak. Hava sıcaklığı da Perseidleri hayranlıkla izlemek isteyen herkes için çoğunlukla rahat bir görünüm sergileyecek. 12-13 Ağustos akşamı ve gecesi İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır gibi bazı illerde 30°C'nin üzerinde hava sıcaklığı bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da hava açık ve bulutsuz olacak, sıcaklık ise yüksek olacak. Bu şehirlerde Perseid meteor yağmuru yüksek ihtimalle net bir şekilde görülebilecek. Türkiye'nin neredeyse tüm diğer şehirlerinde de durum böyle; ancak Samsun'da hava parçalı bulutlu olacak ve bu nedenle meteor yağmurunu izlemek zor olabilir. Bu durum özellikle Yandex Hava Durumu 'nun önerilerine uyulduğu taktirde meteor yağmurunu gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Vira Haber