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Ayvalık Açıklarında 53 Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 53 Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu "TCSG-701" ile "TCSG-907" tarafından durdurulan lastik bottaki 53 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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