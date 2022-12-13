Ayvalık Açıklarında 53 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu "TCSG-701" ile "TCSG-907" tarafından durdurulan lastik bottaki 53 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.