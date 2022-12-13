Ayvalık Açıklarında 53 Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu "TCSG-701" ile "TCSG-907" tarafından durdurulan lastik bottaki 53 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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Etiketler : ayvalık, göçmen, sahil güvenlik
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