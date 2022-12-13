Pertek Belediyesi’nden Örnek Davranış!

Tunceli ile Elazığ arasındaki mesafeyi kısaltan, yaz döneminde günde 3 bin 500, kış döneminde ise 1500 aracın taşındığı Pertek feribotlarına ilişkin karar, Pertek Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Pertek Belediyesi'ne ait feribotların en yoğun saati olan 14.00'teki seferin gelirinin sokak hayvanları için kullanılması yönünde karar alındı. Söz konusu seferin aylık ücretinin 30 bin TL olduğu, bu gelirin Pertek ilçesi ile diğer ilçelerdeki sokak hayvanları için kullanılacağı belirtildi. Karar sonrası belediye yönetimi, sokak hayvanları için 1000 battaniye ile 100 barınak siparişi verdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Her gün 36 sefer yapılıyor. Saat 14.00'teki feribotumuzun ücretini öncelikli ilçemiz sınırları içerisindeki sokak hayvanları olmak üzere, artış olduğu zamanda da ilimiz genelindeki sokak hayvanlarımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Sosyal medyada ve görsel yayınlarda hepimiz görmüşüzdür; özellikle son süreçte neredeyse her yerde kameralara yansıyor. Sokak hayvanlarına yönelik işkence uygulanıyor. Bu durum üzerinden bizler de bir farkındalık yaratmak istedik. Belediyemizdeki mevcut veteriner aracılığıyla bakımları, beslenmeleri ve kısırlaştırma çalışmaları yapılıyordu. Bundan sonraki süreçte bunun sürekli hale gelmesi gerekiyordu. 1974 yılından beri Pertek Belediyesi'ne ait feribotların, bundan sonra bir seferinin geliri, sokak hayvanlarına ayrılacak. Bu da belediyemiz için bir ilk ve süreklilik arz etmesi de bizi mutlu kılacak" dedi.

Saat 14.00'teki seferden aylık 30 bin TL'lik bir gelir sağlandığını anlatan Alan, "Bir kumbara şeklinde bu hesap ayrı tutulacak ve oraya atılacak. Bunu Meclis kararıyla yasallaştırdık. Bu çalışma ile 100 tane kulübe siparişi verdik. Ayrıca 1000 tane battaniye ve mama siparişi verdik. Bunların bir kısmını alacağız. Diğerlerini de Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile il merkezine ve diğer ilçelere göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Vira Haber