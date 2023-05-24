İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ayvalık Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Ayvalık Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

A+A-

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" tarafından durdurulan botlarda yakalanan 64 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

aa-20230523-31218278-31218275-ayvalik-aciklarinda-64-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpgaa-20230523-31218278-31218277-ayvalik-aciklarinda-64-duzensiz-gocmen-yakalandi.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.