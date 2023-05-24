Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 77,63 dolardan işlem görüyor.
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Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 77,63 dolardan işlem görüyor.
Dün 77,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 77,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,78 dolardan alıcı buldu.
Vira Haber
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Etiketler : brent petrol, fiyat
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