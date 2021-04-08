Ayvalık’ta 38 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek göçmenleri kurtardı. Cunda Adası’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye ve Afganistan uyruklu mülteciye Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarla bulunuldu.

Vira Haber