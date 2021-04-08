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Kocaeli’de Limanda 15 Milyon Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Kocaeli’de Limanda 15 Milyon Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kocaeli'de limanda 15 milyon lira değerinde yaklaşık 300 bin adet kaçak eşya ele geçirildi.

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Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan veri analizi soncunda Kocaeli’de bir limana Çin’den gelen konteynerin riskli olarak değerlendirilmesinin ardından söz konusu konteynerin içerisindeki ürünlerin beyana uygunluğunun kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi.

X-ray taraması sonucunda konteynerde bulunan kolilerde ithalat beyannamesinde yer almayan 96 bin adet pense, 22 bin adet kek kalıbı, 81 bin adet süzgeç ve 95 bin adet elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin değerinin 15 milyon lira olduğu belirlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

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